Em Almirante Tamandaré, município da Região Metropolitana de Curitiba, a 15ª edição do Paraná Cidadão na gestão do governador Carlos Massa Ratinho Júnior registrou quase 17 mil atendimentos no Ginásio de Esportes Buzatão.

Foram emitidas 1.484 carteiras de identidades e 799 CPFs. O evento ainda disponibilizou mais de 30 opções de serviços, como a carteira de trabalho; habilitação de seguro-desemprego; cadastro para vagas de emprego; cadastro para diminuir a tarifa de luz e água, linhas de crédito para micro e pequenas empresas.

“Paraná Cidadão leva inclusão e cidadania para quem mais precisa”, disse o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, que participou do evento.

Também foram ofertadas orientações jurídicas de direitos humanos e defesa do consumidor, atendimentos na área de saúde e educação, além de atividades de lazer e apresentações culturais.

JANDAIA DO SUL – Na próxima semana a feira de serviços chega ao município de Jandaia do Sul, no Norte do estado. O Paraná Cidadão acontece nos dias 18, 19 e 20, no Salão Paroquial da Igreja Matriz São João Batista. “Conclamamos toda a população de Jandaia do Sul a participar”, diz Leprevost.