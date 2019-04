A Polícia Militar do Paraná publicou nesta quarta-feira (3) um novo edital de chamamento para seleção dos policiais da reserva que farão parte do programa Escola Segura. O texto amplia o número de vagas de 120 para 200. Além de Londrina e de Foz do Iguaçu, que constavam do edital anterior, agora são ofertadas também vagas para seleção de militares que farão a segurança de colégios estaduais da Região Metropolitana de Curitiba.

Lançado em março pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, o Escola Segura é uma parceria das secretarias da Educação e da Segurança com o objetivo de reforçar a proteção de alunos, pais e professores das escolas estaduais do Paraná.

No total, são oferecidas 200 vagas – 46 para Foz do Iguaçu, 74 para Londrina e 80 para a Região Metropolitana de Curitiba. Os selecionados vão receber valores mensais que variam de R$ 3 mil a R$ 3,8 mil, de acordo com a sua graduação.

Além de aumentar o número de contratações, o novo edital equaliza o pagamento para participação no programa com valores oferecidos pelo mercado e amplia a oportunidade de participação a cabos, segundo e terceiro sargentos, além dos soldados, que já constavam no texto anterior.

“O governo ouviu representantes dos militares e aproveitou a edição de um novo decreto, assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, que autoriza a criação de mais 80 vagas para o programa, para fazer as atualizações necessárias”, informa o chefe da Casa Civil, Guto Silva.

A tabela de pagamento definida pelo decreto e disponível no edital da PM é de R$ 3 mil para soldado, R$ 3,3 mil para cabo, R$ 3.564,00 para 3º sargento e R$ 3.813,00 para 2º sargento.

“Com essas alterações, acreditamos que todas as vagas serão preenchidas”, afirma o Chefe do Estado-Maior da PM, coronel Lanes Randal Prates Marques. Ele esclarece, ainda, que as inscrições que já haviam sido feitas continuam valendo.

CRONOGRAMA – A publicação do novo edital da PM faz pequenos ajustes no cronograma previsto inicialmente. As inscrições vão até o dia 12 deste mês. O processo de seleção também será realizado em abril.

“Nosso objetivo é fazer com que as 100 escolas estaduais do projeto-piloto do programa recebam os policiais até 10 de maio”, disse o chefe da Casa Civil, Guto Silva.

Na Região Metropolitana de Curitiba, as inscrições devem ser feitas nas unidades do Batalhão de Patrulha Escolar. Em Londrina, os interessados devem se dirigir à 4ª Companhia (Rua Antônio de Moraes Barros – Jd. Petrópolis, s/nº) e em Foz do Iguaçu à 2ª Companhia (Avenida Florianópolis, 1050 – Jd. Santa Rosa).

Todos os candidatos passarão por um processo seletivo que levará em conta a experiência, condição física e psicológica. As etapas de seleção, classificação e convocação serão feitas pelo Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), que coordenará o projeto-piloto. Para ser selecionado no programa o militar deverá ter porte de arma vigente e não poderá ter condenação ou denúncia criminal.