Programa do Governo do PR será apresentado em evento da ONU

O Programa Ruas do Paraná, que propõe a requalificação das vias urbanas dos municípios, é uma das cinco propostas selecionadas, entre as 97 concorrentes de diversas partes do mundo, para apresentação no WUF10 – Fórum Mundial de Urbanismo, nesta segunda-feira (10), em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. O programa propõe a requalificação de ruas com conceitos de acessibilidade, mobilidade, eficiência energética na iluminação pública, saneamento e urbanização.

A conferência é realizada pela UnoHabitat, Agência da Organização das Nações Unidas voltada à promoção do desenvolvimento urbano. A apresentação do Programa Ruas do Paraná, do Serviço Social Autônomo Paranacidade, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, será feita pelo analista de Desenvolvimento Municipal David Piovezan Pierin.

O Ruas do Paraná visa melhorar os projetos de infraestrutura urbana ao estabelecer padrões para o seu desenvolvimento. Entre esses parâmetros estão o uso de tecnologia de ponta na implantação de sistemas de distribuição de energia elétrica e de iluminação, para promover maior eficiência energética; a garantia de acessibilidade, com a implantação de rampas e passagens elevadas; a preocupação com a sustentabilidade e o meio ambiente, com a aplicação de pavimentos permeáveis e espaços para o ajardinamento e o escoamento natural da água da chuva; e da implantação de galerias pluviais, sistemas de drenagem e de saneamento. Há também a preocupação com a mobilidade, ao reservar espaços para o tráfego de veículos e para ciclovias.

O programa deverá ter sua plataforma de modelos e informações completa até o final do ano de 2020, o que inclui um projeto piloto com o início de sua implantação previsto para o segundo semestre.

A partir de meados de 2021, com a conclusão das análises dos resultados do projeto teste, o programa será aberto para todos os municípios do estado. O Ruas do Paraná foi inteiramente desenvolvido por técnicos da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Paranacidade.