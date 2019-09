Curitiba recebe entre hoje e dia 20 deste mês o Programa de Fortalecimento das Polícias Judiciárias (PFPJ), projeto estratégico que integra um dos eixos de ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública no combate à corrupção, chega hoje ao estado do Paraná. A quinta edição da capacitação com o tema “Corrupção Sistêmica e Delinquência Institucionalizada”, é destinada para mais de 70 policiais civis e delegados da região sul do país.

Presente no evento o vice-governador do Paraná, Darci Piana, acompanha o Secretário Nacional de Segurança Pública, Guilherme Theophilo que fará palestra aos participantes. As demais palestras, inclusive a do ministro Sergio Moro, serão restritas aos participantes do curso.

O Programa de Fortalecimento das Polícias Judiciárias é uma iniciativa da Diretoria de Ensino e Estatística da Secretaria Nacional de Segurança Pública da Senasp/MJSP. O objetivo principal do PFPJ é de aprimorar e fortalecer o trabalho das polícias judiciárias de todo o país, aumentando a capacidade investigativa e de resolução de crimes com impacto positivo na segurança pública de maneira geral.

No intuito de transmitir experiências exitosas na condução de trabalhos investigativos da Polícia Federal, promovendo a integração entre as instituições, os policiais civis terão como palestrantes delegados federais de três distintas gerações, responsáveis pelas maiores operações policiais realizadas nos últimos 15 anos. Nomes como Paulo Lacerda, Getúlio Bezerra, Jorge Pontes, Mauricio Moscardi, Cleyber Malta, Erika Marena, Márcio Anselmo e Emmanuel Balduíno estão entre os professores. Eles apresentarão estudos de casos e diferentes técnicas operacionais durante a semana de capacitação.

O diretor de Ensino e Estatística (DEE) da Senasp e idealizador do PFPJ, Jorge Pontes, reforça também que o momento é de fortalecimento institucional. “Nós vemos a Polícia Judiciária como um grande instrumento de combate à impunidade por conta do poder de investigação e da capacidade de inteligência. Portanto, o programa é ambicioso e tem como objetivo a diminuição das assimetrias e das diferenças existentes entre as Polícias Civis do Brasil”, destaca.

Serviço

5ª edição do Programa de Fortalecimento das Polícias Judiciárias chega ao Paraná

Data: Segunda-feira, 16 de setembro

Horário: 14h30 – Palestra do Secretário Nacional de Segurança Pública, Guilherme Theophilo

Local da Abertura: Auditório do Hotel Rockefeller by Slaviero Hotéis

Endereço: R. Rockfeller, 11 – Rebouças, Curitiba

Fotos: Camila Tonett e assessoria