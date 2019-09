A Prefeitura Municipal de Palmeira planejou através das secretarias municipais, uma diversidade de eventos e atividades para todos os meses do ano de 2019, as quais marcam a passagem do Bicentenário do Município de Palmeira.

A convite do prefeito Edir Haverchak, ontem a noite, dia 16 de setembro, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, participou do lançamento da implementação do lançamento do Programa Cidade Empreendedora.

O Programa reúne a prefeitura Municipal de Palmeira, o governo do estado, através da Fomento Paraná, Associação Comercial e Industrial do município, do Senai, do Sebrae e a Caixa Econômica Federal. De acordo com o vice-governador: “O objetivo do programa visa facilitar o crédito aos empreendedores, capacitar mão de obra para o trabalho, gerando renda e emprego, alem de melhorar a infraestrutura de Palmeira e região. A atual gestão Carlos Massa Ratinho Junior vem trabalhando com foco na infraestrutura dos municípios, em especial na mobilidade e segurança e áreas de expansão”, concluiu o vice.

A cerimônia contou com a palestra:“Empreender e Inovar no Cenário Atual”, apresentada pelo vice-governador Darci Piana, que também é presidente do Sistema Fecomércio PR.

Entre as autoridades presentes na composição de palco: vice-governador Darci Piana, prefeito municipal de Palmeira Edir Havrechaki, deputado estadual Paulo Litro, secretário municicipal de Finanças Eloir José Voichicoski, secretário municipal da industria e comércio, Jaudeth Ramos Hajar e o presidente do Legislativo Municipal, Domingos Khun.

Com informações e fotos da assessoria