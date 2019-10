A primeira turma do curso técnico de Manutenção de Motocicletas do programa Carretas do Conhecimento forma 44 alunos no bairro Tatuquara, em Curitiba, nesta sexta-feira (25). A entrega dos certificados será feita pelo secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná, Ney Leprevost, na Capela São Sebastião, Tatuquara, às 14h.

O Programa Carretas do Conhecimento, lançado na gestão do governador Calor Massa Ratinho Júnior, oferece cursos de qualificação profissional de forma gratuita para a população paranaense.

SERVIÇO

Programa Carretas do Conhecimento forma 44 alunos da primeira turma no bairro Tatuquara

Data: sexta-feira (25)

Hora: 14h

Local: Capela São Sebastião, Rua Tenente-Coronel Manoel Eufrásio de Assumpção, 331, Tatuquara, Curitiba-Paraná