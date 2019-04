O 25º Salão Paranaense de Turismo vai movimentar toda Curitiba nos dias 2, 3 e 4 de maio. Depois dos agentes de viagens, profissionais de turismo, autoridades e imprensa participarem da abertura do evento dia 2, no Memorial de Curitiba, serão recepcionados no dia 3, sexta-feira, com show e coquetel na Ópera de Arame, a partir das 21h.

A ação é uma iniciativa do Parque das Pedreiras e do Vale da Música, que pretende apresentar aos participantes do Salão o privilegiado espaço, incluindo dois shows musicais e entrega de kit com informações sobre a Ópera de Arame.

A 25ª edição do evento, que comemora seu Jubileu de Prata e acontece no Expo Unimed Curitiba, tem entrada exclusiva para profissionais do segmento do turismo no dia 3, sexta-feira, a partir do meio-dia. Dia 4, no sábado, a entrada é aberta ao público, para que possa visitar o evento, interagir com agentes de viagens e conhecer serviços, produtos e destinos expostos.

O Salão Paranaense de Turismo é idealizado, promovido e organizado pela ABAV-PR – Associação Brasileira das Agências de Viagens do Paraná. Inscrições e mais informações estão disponíveis no site oficial do evento, www.salaoparanaense.com.br.

SERVIÇO

25º Salão Paranaense de Turismo

Show e Coquetel na Ópera de Arame

Dia 3, sexta-feira

A partir das 21h

Somente para convidados

Mais informações www.salaoparanaense.com.br