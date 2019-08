“Estamos conversando diretamente com os professores,

para entender quais são as suas demandas e poder melhorar”,

destacou Carlos Massa Ratinho Junior

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou hoje (30) o pagamento de promoções e progressões para quase 40 mil profissionais da área de ensino, que abrange a educação básica e as universidades estaduais. Neste momento, são R$ 40 milhões para o pagamento de profissionais da educação básica e R$ 18,1 milhões para os do ensino superior.

Neste ano, até agora, 20 mil servidores do Executivo foram contemplados com os benefícios, incluindo funcionário do Quadro Próprio, da Secretaria de Estado da Saúde, Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. O pagamento representa um crescimento vegetativo médio de 2,3% ao ano na folha de ativos. Somente para funcionários da educação, o Governo do Estado reservou R$ 192 milhões para progressões e promoções neste ano.

Carlos Massa Ratinho Junior lembrou que o quadro da educação representa o maior número de servidores do Estado. “É uma área essencial, com profissionais que estão no dia a dia das escolas cuidando do nosso futuro, dos jovens que vão tocar o Estado e o País”, disse. “Esse recurso é importante porque vai diretamente para o servidor e contribui com o seu bom desempenho, pois o motiva para melhorar a educação do Paraná”, afirmou.

Vários programas e soluções, disse o governador, estão sendo adotados na área para melhorar o desempenho dos alunos paranaenses. Entre eles estão a Prova Paraná, aplicativos para acompanhar a frequência escolar e as notas dos estudantes, e o programa Escola Segura, que leva mais tranquilidade para alunos, professores da rede estadual e às famílias.

Marcaram presença na solenidade o vice-governador Darci Piana; o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Miguel Sanches Neto; o vice-reitor da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), Vitor Hugo Zanette; os deputados estaduais Hussein Bakri (líder do governo), Élio Rush e Rubens Recalcatti; e profissionais da educação do Paraná.

Leia a nota completa e confira mais fotos no site da AEN:

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=103524&tit=Governador-autoriza-avancode-carreira-para-40-milservidores-do-ensino