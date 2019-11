Professores da rede estadual do Paraná aprovaram em assembleia uma greve geral marcada para o início de dezembro.

A reunião foi em Curitiba neste sábado (23) e aprovou que a partir do dia 2 de dezembro a categoria entre em greve.

O presidente da APP, Hermes Leão, disse ao blog que no dia 2 de dezembro, uma segunda-feira, os professores cruzam os braços e no dia 3, haverá um ato em Curitiba e também um assembleia em que a categoria avaliará se a paralisação vai continuar.

A greve poderá continuar por mais dias, dependendo da resposta do governo do Estado.

A mobilização é por conta da proposta do governador Ratinho Junior para a reforma da previdência do Paraná.

A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que já está na Assembleia Legislativa prevê uma alíquota de 14% de contribuição dos servidores ativos e aposentados; idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens além de 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público e cinco no cargo de aposentadoria.

Também está na pauta mudanças no processo de distribuição de aulas; defesa da escola pública; manutenção do Ensino Médio noturno para todas as séries.

Hermes também fala em “quebra de compromissos” firmados pelo governo, como a de que haveria amplo debate com as categorias.

?Até agora, o governo não recebeu nenhuma categoria?.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Educação foi procurada mas ainda não retornou ao blog.

FIM DO ANO LETIVO

As aulas do Estado devem terminar dia 18 de dezembro, com conselhos de classes marcados para o dia 13 de dezembro.

Há uma mobilização de várias categorias do funcionalismo se mobilizando pela greve, como as universidades.

O grande impasse neste movimento é se haverá, ou não adesão da população – ultimamente avessa à greves e, de certa forma, apática quanto à reforma da previdência para toda aprovada em Brasília.

