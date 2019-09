Participantes do processo seletivo simplificado (PSS) para a função pública de professor de educação infantil assinaram, nesta sexta-feira (6/9), o contrato individual de trabalho, válido por um ano. Divididos em dois grupos (manhã e tarde), ao todo, foram chamados 69 professores que atenderam aos requisitos do edital do PSS.

Os profissionais foram recebidos por representantes das secretarias de Administração e de Gestão de Pessoal e da Educação no Núcleo de Gestão de Pessoal da Secretaria da Educação, no Edifício Delta, no bairro Alto da Glória.

A partir de segunda-feira (9/9), durante três dias, eles participam de uma formação inicial na Secretaria da Educação. Outras formações serão oferecidas enquanto eles estiverem trabalhando nas unidades da Prefeitura de Curitiba.

Antes da assinatura dos contratos, uma equipe do Departamento de Desenvolvimento de Políticas de Pessoal da Secretaria de Administração e de Gestão de Pessoal leu cuidadosamente o documento e esclareceu as dúvidas dos professores.

Chamados por ordem de classificação, eles puderam escolher a unidade na qual vão trabalhar, conforme a disponibilidade.

Estes professores começam a atender as crianças dos centros municipais de educação infantil (CMEI) nos próximos dias.

Professora há 23 anos, com especialização em jardim de infância, Lucimara Pasqualin, 58 anos, foi a segunda a escolher a unidade. Ela vai trabalhar no CMEI Santa Guernert Schier, no bairro Guaíra, perto de onde mora.

“A contratação pelo PSS foi um presente pra mim. Estava desempregada havia dois meses. Estou realizada com a possibilidade de trabalhar na rede pública, pois sempre trabalhei em escolas particulares. A possibilidade do PSS nos incentiva a sempre progredir”, disse Lucimara.

Os professores contratados pelo PSS, denominada contratação por regime especial, assinam o contrato por um ano e poderão ter o vínculo renovado por mais um período.

Além dos professores contratados, mais candidatos classificados estão sendo convocados para a etapa de entrega da documentação exigida no edital do PSS. A entrega da documentação será entre os dias 10 e 16 de setembro. Todos os candidatos estão sendo chamados de acordo com a ordem de classificação. Há 256 vagas para este PSS.