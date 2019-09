SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Estão abertas até sexta-feira (20) as inscrições para o Global Links, programa de treinamento transcultural para mulheres empreendedoras em São Paulo.

Interessadas podem saber mais sobre o projeto e se inscrever gratuitamente no site oficial (https://bit.ly/2moBEF7).

Liderado no Brasil pela professora da FGV (Fundação Getúlio Vargas) Denise Delboni, o programa tem modelo de formação projetado para expandir o empoderamento econômico de mulheres e inspirar o desenvolvimento de novas gerações de jovens empreendedores.

A iniciativa está à procura de 30 empreendedoras sediadas na capital paulista para participar da segunda etapa do Global Links, que ocorrerá entre setembro deste ano e março de 2020.

Durante essa fase, graduandos em administração de empresas de diversas faculdades serão preparados para atuar como mentores voluntários de pequenas empreendedoras, ajudando-as a otimizar o gerenciamento de suas empresas.

O objetivo é que as empreendedoras sejam beneficiadas por esse trabalho realizado junto aos estudantes e pelo aprendizado de questões voltadas à conscientização social e ambiental, passando a atuar com mais autoconfiança e maior envolvimento com a comunidade local.

O Global Links é uma parceria público-privada, fundada em 2011 pela Rollins College e pela Tupperware Brands, com o apoio do Escritório de Assuntos Globais da Mulher, da Secretaria de Estado dos EUA.