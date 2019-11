No próximo dia 19, terça-feira, com promoção e organização conjunta da Comissão de Infraestrutura e Sustentabilidade da OAB-PR e OAB Ponta Grossa, acontece no município de Ponta Grossa a palestra “Concessões: Aspectos Legais e Inovações”.

O evento é gratuito e será apresentado pelo professor Romeu Bacellar, titular de Direito Administrativo da Universidade Federal do Paraná e da PUC-PR. Bacellar é também advogado, mestre e doutor em direito, presidente da Associação de Direito Público do Mercosul e do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar.

Segundo o presidente da Comissão, Heroldes Bahr Neto, a palestra tem por objetivo iniciar um trabalho de interiorização da Comissão de Infraestrutura e Sustentabilidade da OAB-PR. “A ideia é interiorizar o debate sobre os projetos de infraestrutura previstos no Plano Estadual de Logística em Transporte do Paraná – PELT 2035. Vamos levar conhecimento a todo Estado, a todos os associados da entidade, abordando diversos temas de interesse dos advogados”.

O evento está agendado para começar 19h e acontece na sede da OAB Ponta Grossa, na Rua Dr. Leopoldo Guimarães da Cunha 510, bairro Oficinas.

Mais informações através do telefone 42 3028 2313.

SERVIÇO

Palestra “Concessões: Aspectos Legais e Inovações”

Apresentada por Romeu Bacellar

Dia 19 de novembro, terça-feira

Às 19 horas

Na OAB Ponta Grossa – Rua Dr. Leopoldo Guimarães da Cunha 510 – Oficinas

Organização da Comissão de Infraestrutura e Sustentabilidade da OAB-PR e OAB Ponta Grossa

Mais informações 42 3028 2313

Evento gratuito