O creme de leite, leite condensado, leite em pó, achocolatado líquido, iogurte, manteiga e requeijão da Lacticínios Tirol figuram na 1ª Pesquisa de Preferência de Marcas, desenvolvida pela SA Varejo para identificar o share of mind com as marcas mais lembradas pelos varejistas de todo o Brasil.

O estudo integra o Guia de Sortimento 2019, veiculado em Maio, e apresenta os resultados da pesquisa realizada entre novembro e dezembro de 2018 junto a 3.118 varejistas de Norte a Sul do país.

Os produtos da Lacticínios Tirol – que integram um completo mix de mais de 170 itens – foram lembrados como algumas das marcas mais vendidas nos estabelecimentos de varejo consultados.

Na categoria Mercearia Doce, o creme de leite Tirol ocupa o quarto lugar na região Sul, enquanto o leite condensado está na quinta posição nos mesmos Estados sulistas.

Já na categoria Matinais, destaque para o achocolatado líquido Tirolzinho, em quinto lugar no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em sétima colocação na região, o leite em pó Tirol.

A presença da marca Tirol na categoria Perecíveis Lácteos é ocupada pelo requeijão (em segundo lugar nos três Estados do Sul), pelo iogurte (em quinto lugar nos mesmos locais) e pela manteiga, que está em sexta colocação na região.

“Ser citado em três categorias desta relevante pesquisa simboliza a assertividade do trabalho de construção da marca que a Tirol executa junto aos varejistas de todo o Brasil”, comemora o Diretor Comercial da Lacticínios Tirol, Rodolfo Mitterbach Junior.