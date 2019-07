Estreia, nesta quarta-feira (17/07), a divulgação de produtos processados pela Cooperativa Copacol, com destaque para a mortadela, no programa Boteco do Ratinho, veiculado pela emissora SBT, com início às 22h45. Considerado um dos apresentadores mais carismáticos do Brasil, ele também vai passar dicas e receitas com a mortadela da Copacol para todo o Brasil.

A divulgação ocorrerá todas as quartas-feiras, até o dia 18 de setembro.