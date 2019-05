A Cosy Home também está marcando presença na 26ª edição da CASACOR PR, uma das principais mostras de arquitetura, design de interiores e paisagismo que fica aberta até o dia 07 de julho no Edifício Zoller Building Center (Rua Coronel Menna Barreto Monclaro, 423 – Centro). A loja está com produtos exclusivos em alguns dos ambientes dos arquitetos que participam do evento.

Entre eles está o espaço assinado pelo escritório Architetonika Nomad, gerenciado pelo arquiteto Ary Polis e pelo decorador Renan Mutao, o “Bar de Vinhos e o Home Theater”. O ambiente tem inspirações da década de 60 e foi projetado para os amantes da tecnologia e colecionadores de obras de arte. A leveza do projeto acontece com os tecidos da Cosy Home, que foram aplicados na cortina, da marca Entreposto, e em pufes, almofadas e mantas para os sofás da Missoni Home, exclusividade da loja em Curitiba.

Outro ambiente com produtos da Cosy Home é o da arquiteta Gabriela Casagrande que assina a “Suíte dos Avós”. O espaço de 36m² foi pensado para ser um lugar de memória e crença para um casal de avós que valoriza a família e a religião. Tons pasteis, cinzas e verde compõem a paleta de cores, uma definição essencial para conferir as sensações de aconchego e sofisticação que o projeto pede. Entre os elementos que refletem a paleta estão a cortina, as almofadas, da Entreposto, e a manta de Luciana Andrade. Todos adquiridos na Cosy Home.

O “Escritório de uma Empreendedora” assinado pela arquiteta Luciana Gibaile também tem artigos de décor da loja. Com conceito rústico-contemporâneo, o projeto traz requinte e sofisticação de forma simples e em detalhes. A concepção do ambiente foi baseada nos conceitos e valores principais da holding de uma senhora empreendedora. Para decorar a parede, a arquiteta optou pelo lançamento da Branco Papel de Parede de Adriana Barra e para o teto, a escolha foi inovar com o papel de parede que remete a uma palha; todos encontrados na Cosy Home.

O “Studio 33” da arquiteta Carla Grüdtner também contou com produtos Cosy Home. O projeto de 38m² foi criado em homenagem ao fotógrafo Eduardo Macarios e trouxe hall de entrada, cozinha embutida, quarto e banheiro com proposta jovial e contemporânea. O papel de parede e os tons claros na cortina para completar a ambientação foram opções encontradas na Cosy.

A loja de décor está localizada na Rua Bruno Filgueira, nº 1352, bairro Bigorrilho. Para mais informações sobre a promoção, o contato é (41) 3030-6959.