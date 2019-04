O produtores Rodrigo Alves da Silva (31), de Londrina, e Eleandro Manuel Alves (29), de Abatiá, estão entre os beneficiados pelo programa Trator Solidário, do Governo do Estado. Coordenado pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento, o programa financia pequenos agricultores para a compra de tratores, implementos, pulverizados e colhedoras a preços mais acessíveis.

Nesta quinta-feira (11), na 59ª Expolondrina, Rodrigo e Eleandro receberam as chaves dos seus novos equipamentos das mãos do vice-governador Darci Piana. “Com este trator vou conseguiu ampliar em 10% a produção de milho, trigo e soja”, disse Rodrigo Alves Silva, que tem uma pequena propriedade, de cinco hectares, em Londrina. “O programa é essencial para o produtor rural, que muitas vezes têm dificuldade de conseguir financiamento”, completou.

O vice-governador afirmou que o objetivo do Governo do Estado é ampliar o programa no Paraná. Em média, o programa financia 600 tratores ao ano e a expectativa é chegar a 1000. “É uma iniciativa que tem ajudado a melhorar muito a produtividade nas propriedades, em especial da agricultura familiar. É fundamental trabalhar para expandir ainda mais o número de beneficiados”, afirmou Darci Piana.

Com o programa, o agricultor paga pelo trator 15% a menos do que os preços praticados no mercado, disse o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara. “Não fosse essa iniciativa muitos agricultores não conseguiriam comprar equipamentos desse tipo”, afirmou.

Por meio do Trator Solidário, um trator agrícola com 55 CV de potência sem cabine é vendido por R$ 71.380,00; um com 55 CV de potência e com cabine, por R$ 85.801,00; um estreito com 55 CV de potência, por R$ 71.380,00; um com 75 CV de potência, por R$ 90.988,00; e um trator agrícola com 75 CV de potência e com cabine, por R$ 108.730,00. “São máquinas melhores, mais modernas e que reduzem o consumo de óleo diesel. Além disso, dão mais conforto e facilitam a vida dos produtores rurais”, acrescentou o secretário.

Participaram do evento o chefe da Casa Civil, Guto Silva; os secretários de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Luiz Felipe Carbonel, e da Comunicação e Cultura, Hudson José; o diretor-presidente da Sociedade Rural do Paraná, Antonio de Oliveira Sampaio; o deputado federal Pedro Lupion; o superintendente do Banco do Brasil, Marcelo Mendes Palhano; e os deputados estaduais Soldado Adriano José, Alexandre Curi, Tiago Amaral, Evandro Araújo, Tercilio Turini.