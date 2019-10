A comercialização antecipada da safra 2019/20 de soja do Brasil, que está em processo de plantio, avançou 5 pontos percentuais no último mês e já figura acima da média histórica para o período, com produtores aproveitando câmbio e prêmio favorável nos portos para travar negócios, disse nesta sexta-feira um analista da Safras & Mercado.

Até 4 de outubro, produtores tinham comercializado 25,8% da produção, projetada em recorde de 125,754 milhões de toneladas pela consultoria.

O total de vendas está cerca de 3 pontos acima da média histórica apurada pela Safras.

Contudo, o total comercializado ainda está atrás do visto na mesma época para a safra anterior (27,3%), quando produtores negociaram mais no embalo da guerra comercial EUA-China e com câmbio favorável às vésperas da eleição presidencial no Brasil.

No caso da safra velha (2018/19), a comercialização atingiu 92% da produção projetada. No relatório anterior, com dados de 6 de setembro, o número era de 85,8%. Em igual período do ano passado, a negociação da safra velha envolvia 92,9%, e a média para o período é de 90,4%.

Levando-se em conta uma safra estimada em 119,3 milhões de toneladas, o total de soja já negociado é de 109,7 milhões de toneladas.

Fonte: Reuters