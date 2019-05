A produção industrial do Paraná foi a que apresentou o maior crescimento do Brasil no primeiro trimestre deste ano. O aumento foi de 7,8% em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), divulgados nesta quarta-feira (8).

A produção industrial brasileira fechou o primeiro trimestre com redução de 2,2%. O segundo melhor resultado foi o do Rio Grande do Sul, com aumento de 5,5%. São Paulo, o maior centro industrial do País, registrou queda de 2,6% na produção industrial dos três primeiros meses.

O resultado do acumulado de janeiro a março confirma a posição de liderança que o Paraná já havia alcançado com o resultado do primeiro bimestre. “O Paraná teve o melhor resultado entre as unidades da federação abrangidas pela pesquisa. É um resultado fora da curva, um grande destaque nacional”, afirmou o diretor do Centro de Pesquisa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), Julio Suzuki Júnior.

Puxaram o bom desempenho do Estado no trimestre os segmentos de máquinas e equipamentos (18,5%), derivados de petróleo (14,3%), alimentos (12,8%) e automotivo (11,7%).

“O resultado do Paraná vem principalmente destes quatro setores. Ou seja, é um crescimento sustentado em ramos industriais diversos, o que evidencia uma das principais característica da indústria paranaense, que é a diversificação”, afirma Júlio Suzuki. “O setor industrial paranaense é também mais aberto ao mercado internacional, comparativamente à média brasileira, o que se traduz em maior relevância nas exportações, contornando as limitações do mercado doméstico”.

ALIMENTOS – O diretor do Ipardes também ressalta o desempenho do segmento de alimentos, por sua representatividade dentro do setor industrial. “Este segmento abrange o agronegócio, que é muito significativo no Estado, principalmente no Interior. Além disso é grande empregador e esse resultado da produção industrial provavelmente se refletirá em mais vagas de emprego na indústria de alimentos.

Também o desempenho de máquinas e equipamentos tem influência do agronegócio, já que um dos destaques foi a produção de colhedeiras.

MARÇO – Especificamente em março, a produção industrial paranaense cresceu 2,4% em relação ao mesmo mês de 2018 e 1,5% em comparação a fevereiro.