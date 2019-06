Reuters

A produção total de milho do Brasil em 2019 deverá registrar um recorde de 101,2 milhões de toneladas, projetou nesta segunda-feira a consultoria Agroconsult, que ainda elevou as previsões para exportação e consumo do grão, que deverão também atingir marcas históricas.

Em coletiva de imprensa em São Paulo sobre sua excursão Rally da Safra, a Agroconsult afirmou que vê as exportações de milho brasileiras em 38 milhões de toneladas neste ano, ante 31 milhões estimados em março. Já o consumo no país foi visto em 62,8 milhões de toneladas, frente a 59,7 milhões no ano passado.

A produção de milho total no Brasil havia sido estimada pela consultoria anteriormente, em maio, em 100,4 milhões de toneladas.

Fonte: Reuters