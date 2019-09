A produção de aço na China deve crescer 10% neste ano, contribuindo com uma forte demanda por minério de ferro, o que impulsionou os preços da commodity, afirmou nesta terça-feira o diretor-executivo de Finanças e Relações com Investidores da Vale, Luciano Siani.

A afirmação foi feita em resposta a questionamentos sobre os impactos do rompimento de barragem em Brumadinho (MG), em 25 de janeiro, que levou a uma redução da oferta da Vale, maior produtora e exportadora global de minério de ferro, em meio a uma revisão da segurança de suas estruturas.

Ao participar do evento FT Commodities Americas Summit 2019, o executivo afirmou ainda que no futuro poderá haver uma redução da demanda por minério pela China, que poderá usar mais sucata e reduzir a produção de aço. Mas Siani não deu um prazo ou detalhes sobre o tema. Siani listou ainda uma série de medidas em curso devido ao desastre, como indenizações e reparações, além de ressaltar que a empresa busca ir além das ações necessárias, visando um novo pacto com a sociedade com vistas a se tornar referência em segurança.

Fonte: Reuters

Foto: reprodução Financial Times Live @ftlive