Foto: Rodrigo Felix Leal

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta terça-feira (10) indicam que o Paraná registrou o maior índice de crescimento na produção industrial do País neste ano. Entre janeiro e julho o percentual acumulado foi de 7,2%, à frente dos quinze locais pesquisados (dez tiveram variação negativa) e do índice nacional, que apresentou queda de -1,7%.

O desempenho do Paraná é o maior índice acumulado na variação dos primeiros sete meses do ano desde julho de 2010, quando a indústria paranaense cresceu 22,3% durante o boom econômico – a indústria brasileira cresceu 14,5% nos primeiros meses daquele ano.

Segundo o IBGE, o resultado da indústria paranaense foi impulsionado, principalmente, pelo comportamento positivo de setores como veículos automotores, reboques e carrocerias, produtos alimentícios e máquinas e equipamentos.

O índice nacional registrou queda de 1,7%. A retração alcançou 14 dos 26 ramos pesquisados, 43 dos 79 grupos e 53,3% dos 805 produtos analisados. As indústrias extrativas exerceram a maior influência negativa (-12,1%).

O pesquisador Júlio Suzuki Júnior, do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), destaca que os números da indústria paranaense são muito relevantes diante do quadro oposto observado no âmbito nacional, com queda da produção.

“O resultado industrial do Paraná surpreende positivamente, uma vez que não se observa perda de fôlego do setor manufatureiro local, com o prosseguimento de altas taxas de crescimento ao longo de 2019. Por isso, o Estado lidera o ranking nacional no acumulado deste ano”, explicou.

VARIAÇÃO MENSAL – A variação mensal (junho a julho) com ajuste sazonal também aponta crescimento do Paraná, de 2%, terceiro maior índice do País, atrás apenas do Rio de Janeiro (6,8%) e Mato Grosso (5,5%). O Rio Grande do Sul, que liderava o crescimento entre os Estados, caiu -2,4%. Também nesse índice houve variação negativa no indicador nacional, de -0,3%.

ÚLTIMOS 12 MESES – O Paraná é o segundo Estado em crescimento da produção industrial no acumulado de doze meses (agosto de 2018 a julho de 2019), com crescimento de 4,8%, atrás apenas do Rio Grande do Sul (8,4%). O índice nacional caiu -1,3% nesse balanço.

JULHO 2018/2019 – A comparação entre julho deste ano e do ano passado também indica salto positivo no Paraná, de 4,8%, maior crescimento do País ao lado do Rio de Janeiro. O índice nacional apontou queda de -2,5%.