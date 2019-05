A questão ainda gera muitas dúvidas, mas a legislação prevê a cobrança de preço diferenciada conforme a forma de pagamento escolhida pelo consumidor. Ou seja: pagamentos em em dinheiro, cartão de débito ou de crédito podem ter preços diferentes.

Segundo o Procon-PR, órgão vinculado à Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), os postos de combustíveis e todos os outros estabelecimentos podem sim realizar este tipo de cobrança diferenciada de acordo com a Lei nº 13.455/2017, que possibilita a adoção de valores diferentes dependendo da forma de pagamento e do prazo escolhido pelo consumidor.

“Na prática, caso o cliente opte por pagar em dinheiro, poderá ter um desconto, já que não existem as despesas administrativas que são cobradas quando os pagamentos são efetuados com cartões de crédito, débito, boleto ou cheque, por exemplo”, explicou a diretora do Procon-PR, Cláudia Silvano.

De acordo com o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, “o consumidor deve ficar atento, pois os estabelecimentos precisam informar o cliente, com a colocação de cartazes e avisos em local visível e de fácil acesso, quais são os percentuais oferecidos pelo estabelecimento, de acordo com a forma de pagamento e os prazos escolhidos. Então se o estabelecimento cobra preço diferenciado, mas não informa ao consumidor, ele está infringindo a legislação e o mesmo deve denunciar ao Procon-PR”, explicou.

Com informações e foto justica.pr.gov.br