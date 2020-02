Procon alerta consumidor

PROCON-PR ALERTA O CONSUMIDOR SOBRE O CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE VIAGENS DEVIDO AO CORONAVÍRUS

Com o aumento da incidência do coronavírus em diversos países além da China, o secretário da Justiça, Família e Trabalho do Governo do Paraná (Sejuf), Ney Leprevost, alerta o consumidor paranaense sobre o direito ao cancelamento e o reembolso das viagens aéreas ao exterior. “Os consumidores podem pleitear junto ao Procon-PR a devolução integral do valor pago à companhia aérea por existir justo motivo para o cancelamento”, disse o secretário.

Inicialmente as companhias aéreas já agiram com o cancelamento e devolução integral para os voos da Ásia. Possivelmente farão o mesmo após Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhecer o mesmo cenário na Europa.

A chefe do Procon-PR, Claudia Silvano explica que “o consumidor deve abrir reclamação e apresentar todos os documentos relativos à contratação e compra da passagem, para que possamos realizar a abertura do processo administrativo e dar andamento no pedido de retorno do valor pago”.

Na gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior o Procon-PR tem um índice de resolutividade de 80% dos casos que são solucionados em até 10 dias.