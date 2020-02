Processamento de soja nos EUA atinge recorde histórico em janeiro, diz Nopa

O processamento de soja dos Estados Unidos alcançou um volume recorde em janeiro, enquanto os estoques de óleo de soja avançaram para o maior nível em 21 meses, segundo dados da Associação Nacional dos Processadores de Oleaginosas (Nopa, na sigla em inglês) divulgados nesta terça-feira.

A Nopa afirmou que seus membros, responsáveis por cerca de 95% de todo o processamento de soja nos EUA, esmagaram 176,940 milhões de bushels de soja no mês passado, número que supera os 174,812 milhões de bushels de dezembro e os 171,630 milhões de bushels de janeiro de 2019.

O processamento superou a média das estimativas do mercado, de 173,748 milhões de bushels, com base em dados coletados pela Reuters com oito analistas. As estimativas variaram de 171 milhões a 176,980 milhões de bushels, com uma mediana de 174 milhões.

As boas margens do esmagamento de soja e a forte demanda por farelo de soja impulsionaram o ritmo de processamento mais forte do que o esperado, disseram analistas.

Os estoques de óleo de soja no final de janeiro, de 2,013 bilhões de libras, superaram todas as estimativas de mercado, atingindo o maior volume desde abril de 2018, segundo a Nopa.

Os estoques superaram o nível de 1,757 bilhão de libras do final de dezembro e a marca de 1,549 bilhão de libras no mesmo período do ano anterior.

Os analistas, em média, esperavam que os estoques de soja aumentassem ligeiramente para 1,782 bilhão de libras, com base na média das estimativas de seis analistas. As estimativas para os estoques de soja variaram de 1,650 bilhão a 1,875 bilhão de libras, com uma estimativa mediana de 1,812 bilhão.

Já as exportações de farelo de soja em janeiro avançaram para uma máxima de 15 meses, de 931 mil toneladas, contra 902,5 mil toneladas em novembro e 905,9 mil toneladas em dezembro de 2019, acrescentou a associação.