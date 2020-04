Problema made in China

*por Claudia Queiroz

Só Deus sabe o quanto sinto falta das ruas. De ver gente desconhecida vivendo normalmente. Descobrir lugares diferentes, cafés especiais, comida gostosa ou um docinho inédito. Outros ângulos do pôr-do-sol, do nascer da lua e até de engarrafamento… Vai passar, é o que dizem. Mas não vejo a hora de sair para caminhar, correr, fazer meu coração vibrar acelerado pelo estímulo aeróbico e não pelo medo. O que estamos passando é tortura mental, psicológica, social… Pode ser que este maldito vírus chinês não seja assim tão “maledetto” com o Brasil, como vem sendo com a minha querida Itália e outros países do mundo…

Concordo com as medidas de não esfriar a economia. Nosso país não pode parar! A fome e a miséria, em todos os sentidos, prometem gerar mais atos de ignorância justificados pelo vandalismo descontrolado. Triste. Ainda mais quando estamos todos com ‘medinho’. Uma moeda de troca e tanto para quem inventou tudo isso. Sim, posso estar enganada, mas estou P da vida!

Há algumas semanas, minha funcionária, no momento afastada temporariamente do trabalho, então substituída por ‘minzinha’ aqui, contou que no ônibus, vindo trabalhar, uma mulher espirrou e apanhou. Hein?! Que tipo de gente faz isso? Tirei meus ‘óculos cor-de-rosa’ propositadamente para enxergar o mundo como ele é. Pelo menos no país onde vivemos. E por aqui, a maioria trabalha para pagar a comida de ontem.

Estamos na terceira semana de quarentena. Mas o porteiro do meu prédio vem todos os dias… Ah, a zeladora também. E quando fiz compra no mercadinho do bairro, o rapaz veio trazer os itens de bicicleta. É provável que frutas e verduras cheguem nas centrais de abastecimento pela malha viária, mas os caminhoneiros já sinalizam que não podem continuar, porque com tudo parado, não existe lugar para eles comerem, nem dormirem.

Então é muito bom pensar em ficar um tempo em casa protegendo minha família do vírus chinês. Aliás, a China comunista passou 2 meses escondendo do mundo globalizado a pandemia que vinha por aí… Agora compra empresas por preço de banana…

É claro que nos acostumamos com o ritmo que tivermos que seguir. Mas não podemos deixar o povo morrer de fome porque o coronavírus veio para acabar com tudo. Nem perder a vontade de superar tantas dificuldades com governos corruptos, onde a maioria de apoiadores encontrava vantagens de sobrevivência nas brechas dos cofres públicos. Batem panelas na janela… Oh dó.

Só que agora é hora de coerência e consciência. Precisamos reaquecer a economia e sobreviver com essa herança de descaso oriental. Cuidar da higiene e manter distância social, especialmente das pessoas que apresentam riscos de morte. Por isso, velhinhos, fiquem em casa e não recebam visitas, nem dos netos, ‘peloamordedeus’, pra que ‘não se diga’ que iremos aprender pela dor…

Não, não é impossível passar um tempo sem beijar, abraçar ou apertar as mãos de quem encontramos. Melhor que sermos esmagados com dívidas e boletos, que não perdoam, tampouco aceitar a avalanche de demissões que estão acontecendo na iniciativa privada.

Acho corajoso nosso presidente assumir uma mudança de postura diante do povo. Bem mais honesto que esconder isso do mundo ou camuflar, como o que foi feito no sistema comunista Chinês… Vamos apoiar o que tiver que ser feito.

Ninguém tem condições financeiras, emocionais ou estruturais para manter tudo isso por tempo indeterminado. Por aqui a conta chega sem desconto, nem precinho Chinês. Aliás, a esta altura da devastação mundial, a equação da globalização prova que o barato sai caro (sempre). Porque longe da ficção e dos hábitos de comer bichos estranhos, como morcegos, nossa vida não foi respeitada. Vida sem preço, sem valor! Assim como uma das frases célebres do Batman, a noite é mais sombria antes do amanhecer.

Porém, Batman, vai passar!

Claudia Queiroz é jornalista.