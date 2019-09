SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Mais um casamento foi anunciado na família real inglesa. A princesa Beatrice, 31, vai selar a união com o magnata italiano Edoardo Mapelli Mozzi.

Beatrice é irmã de Eugenie, que se casou em outubro do ano passado. As duas são netas da rainha Elizabeth 2ª e filhas do príncipe Andrew com a duquesa de York, Sarah Ferguson.

Segundo a revista People, Edoardo, que já tem um filho de 2 anos de um casamento anterior, é um amigo de longa data da família da princesa. Apesar de terem tornado o relacionamento público apenas em março deste ano, o casal já se conhece há anos.

O milionário italiano pediu a mão da precisa em casamento durante uma viagem a Roma, no casamento da designer de moda Misha Nonoo. “O duque e a duquesa de York têm o prazer de anunciar o noivado da Princesa Beatrice com o Sr. Edoardo Mapelli Mozzi”, diz nota oficial divulgada pelo Palácio de Buckingham.

Ferguson, mãe de Beatrice, publicou uma foto do casal em seu perfil do Instagram dizendo que chorou “lágrimas de felicidade” de ver sua filha noiva. “Eu e Andrew [pai da noiva] temos muita sorte de termos duas grandes filhas e, agora, dois grandes genros”, afirmou ela.

O italiano é enteado de Christopher Shale, que virou notícia quando morreu de ataque cardíaco durante o festival de música Glanstonbury, em 2011. Ele era amigo próximo do então primeiro-ministro David Cameron, que se declarou “devastado” em um comunicado oficial.