De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), no Brasil, os shoppings fecharam o primeiro semestre de 2019 em alta. Os dados mostram que, em relação ao ano passado, os centros de compras aumentaram as vendas em 8,4%, entre janeiro e junho de 2019. Apenas no Paraná existem mais de 30 shoppings centers – e o estado está prestes a ganhar um novo espaço: o Palladium Umuarama.

Na última quarta-feira (14/8), os sócios do shopping apresentaram o empreendimento, que está em fase de conclusão, para mais de 400 convidados, entre autoridades e empresários. Administrado pelo Grupo Tacla Shopping, Paysage e FWS, o Palladium Umuarama contará com mais de 66 mil metros quadrados de área construída, 112 lojas, sendo cinco âncoras, 1.200 vagas de estacionamento e quatro salas de cinema.

O primeiro shopping da cidade será uma nova opção de lazer, além de gerar mais de dois mil empregos diretos e indiretos e incentivar o comércio local. O diretor do Grupo Tacla, Aníbal Tacla, afirmou que “o Palladium Umuarama abre inúmeras possibilidades de crescimento e avanço econômico e social para a cidade e para o estado como um todo. Iremos gerar novos negócios, emprego e renda – que são as maiores virtudes que um país produtivo pode ter”.

Para a inauguração do shopping, em 2020, lojas como Renner e Léo Cosméticos estão entre as operações confirmadas. Entre as 20 opções da praça de gastronomia, as redes de fast-food McDonald’s e Burger King também farão parte do empreendimento.

O projeto arquitetônico do Palladium Umuarama é assinado por Manoel Doria, que já atuou em mais de 60 shopping centers em todo do Brasil. O projeto paisagístico é de Renata Tilli, com mais de 50 anos de conhecimento na área. O shopping está localizado na Zona I da cidade, na Avenida Paraná, considerada uma das principais vias da região. “Este lançamento vai transformar a vida dos umuaramenses e da região. O projeto vai proporcionar novos negócios e atender aos anseios dessa região tão pujante”, reforça Tacla.