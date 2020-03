Primeiro Emprego reúne 700 jovens em nova edição

Setecentos jovens das dez regionais da cidade participaram, nesta segunda-feira (9/3), da abertura oficial da segunda edição do Programa de Formação para o Primeiro Emprego (PPE) 2020. O evento reuniu também, na Ópera de Arame, familiares, instrutores e parceiros do programa que formará este ano mais 1.000 jovens para o mercado de trabalho.

“Venho até aqui para dizer que vocês não estão sós. Peço que vocês terminem o curso e entrem na vida profissional. Cresçam em sabedoria e inteligência e se tornem dignos dessa cidade que estima vocês”, disse.

Greca destacou que o objetivo do PPE é capacitar os adolescentes para que todos “saibam fazer”. Segundo o prefeito, a qualificação profissional é sinônimo de emprego e que todos devem ter vontade de crescer.

O PPE é destinado, principalmente para adolescentes de 14 a 17 anos, matriculados no ensino regular ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e com renda familiar máxima de três salários mínimos.

Idealizado pela Fundação de Ação Social – FAS Trabalho, o programa busca tornar os jovens competitivos e preparados para processos seletivos e postos de emprego.

É o que quer Victor Allan Sousa Oliveira, 16 anos, que participou do evento junto com vários colegas da Regional Portão. “Quero ter mais conhecimento da área do trabalho porque preciso trabalhar e poder ter as minhas coisas e não depender da minha mãe”, contou o rapaz. Para o jovem, o PPE será a base de um futuro promissor.

Durante a abertura do programa os jovens conheceram Fábio Mendes e Fabrício Rodrigues, professor e coach do Instituto Teean Coach, parceiro do PPE, e assistiram ainda à apresentação “Superconsciência na realização de sonhos, do médico Jacyr Leal.

O PPE é desenvolvido por meio de várias parcerias, como o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), que contratou instrutores para a iniciação profissional e será responsável pela formação de 500 adolescentes.

E, ainda o Sebrae, que ofertará o curso de empreendedorismo, o Instituto Teen Coach, que promoverá palestras motivacionais para a inclusão e permanência no mundo do trabalho; a Junior Achievement, que tratará de Economia Pessoal e Introdução ao Mundo dos Negócios; e o Instituto Federal do Paraná (IFPR), com o programa IFPR a Todos.

Participaram do evento o presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Thiago Ferro, o superintendente do Trabalho da FAS, Fabiano Vilaruel, o vereador Mauro Bobatto.

Do CIEE, estiveram presentes o presidente, Domingos Tarço Murta Carvalho, o superintendente regional, Paulo Cesar Leandro Mira, e a gerente da Divisão de Capacitação e Cidadania, Simone Paulin.

E, também, o analista administrativo do Sesi-PR, Altair Kratzler, a orientadora de projetos da Junior Achievement, Karina Ferreira, a conselheira do Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS), Danielle Dalavechia, as integrantes do Movimento Voluntariado, Tânia Mara Cardozo e Inês Souza, e os representantes do Sicoob Sul Regiane Carla Noronha, Virgílio Moreira, Eduardo Leitão.