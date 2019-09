Aos 17 anos, o estudante Eduardo Esser conseguiu o primeiro emprego em uma empresa de telecomunicação. A entrada no mercado de trabalho aconteceu dois meses após o jovem cursar as aulas do programa Formação Para o Primeiro Emprego, da Fundação de Ação Social – FAS Trabalho, na Regional Portão.

A mesma chance que Eduardo teve, outros 50 jovens podem ter. Nesta terça-feira (3/9), um grupo de empresários da região do Portão esteve na regional para conhecer um pouco mais o programa.

Representantes de redes de supermercados, concessionária de veículos e outros setores participaram do encontro. “Sem esse curso não seria tão fácil conseguir uma vaga rápido assim”, falou Esser. Ele trabalha pela manhã e à tarde faz curso técnico em informática.

Custo reduzido

O presidente da Fundação de Ação Social, Thiago Ferro, explica que a ideia de apresentar o programa tem o objetivo de incentivar as empresas da região a contratar os adolescentes que participam da ação.

“São meninos e meninas preparados para se tornarem competitivos em processos seletivos e no mercado de trabalho”, explica o presidente da FAS, Thiago Ferro.

Além da capacidade do adolescente, Thiago cita outro benefício oferecido pelo programa aos empresários, a isenção da taxa administrativa que em processos tradicionais deve ser paga a instituições que oferecem aprendizagem.

No Primeiro Emprego essa formação é feita pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), parceiro da FAS na execução do programa. Ao empresário cabe apenas o pagamento do salário do aprendiz, no valor de R$ 636, transporte e encargos trabalhistas.

Competitividade

O gerente administrativo da concessionária Ford Slaviero, Marlon Souza, participou do encontro e elogiou a iniciativa da Prefeitura.

“Esse programa preenche uma lacuna na formação dos jovens, que encontram barreiras nas empresas quando não estão preparados para o mercado de trabalho”, disse Marlon Souza.

Para ele, o encontro ajuda ainda na geração de emprego e renda na cidade. Souza contou que foi aluno dos cursos de Datilografia e Informática do programa Liceu de Ofícios, que desde 1993 oferece gratuitamente qualificação profissional em Curitiba. “Essa oportunidade fez muita diferença na minha carreira profissional.”

Segundo ele, a empresa em que trabalha tem hoje 20 aprendizes, contratados por meio de empresas que oferecem aprendizagem e que, a partir de agora, dará prioridade para os adolescentes encaminhados pela FAS.

Oficinas em toda cidade

Lançado em fevereiro deste ano, o programa Formação para o Primeiro Emprego capacita 1.000 adolescentes em toda a cidade.

Adolescentes de 14 e 15 anos têm aulas de língua portuguesa, matemática básica, introdução à informática e ao mundo dos negócios, empreendedorismo, trabalho voluntário, palestras, oficinas, orientação profissional e visitas monitoradas a empresas, entre outras abordagens pedagógicas, até o fim deste ano.

Para os jovens de 16 e 17 anos há oficinas de leitura e comunicação, relações socioprofissionais, cidadania e ética, saúde e segurança do trabalho, planejamento e organização do trabalho, raciocínio lógico e análise de dados, gestão contábil e financeira e operações logísticas.