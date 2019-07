Foi um dia quase perfeito para Gabriel Medina em Jeffreys Bay, na África do Sul. Com nota de 19.50 de um máximo de 20, ele superou Ítalo Ferreira e conquistou a sexta etapa do Circuito Mundial de Surfe, sua única conquista na temporada até agora.

Na primeira final totalmente brasileira da história da etapa, o atual campeão mundial saiu atrás, mas, com pontuações de 9,73 e 9,77, virou o placar contra seu compatriota. Foi a primeira conquista de Medina na praia sul-africana.

A vitória fez o brasileiro subir uma posição no ranking mundial da WSL (sigla em inglês para Liga Mundial de Surfe). Com 26.895 pontos, ele ocupa apenas a sétima posição na tabela, quase 7.000 pontos atrás do líder, Kolohe Andino (EUA).

A vice-liderança do ranking é de outro brasileiro, Filipe Toledo, com 33.280 pontos –menos de 600 atrás de Andino. Ambos caíram na semifinal em Jeffreys Bay.

Com o segundo lugar, Ítalo Ferreira subiu duas posições na tabela e agora é quarto colocado. A terceira posição é de John John Florence, que está fora da temporada, porque rompeu o ligamento cruzado.

A próxima etapa do Mundial é em Teahupo’o, no Taiti, no final de agosto.

Ranking Masculino 2018

CLASSIFICAÇÃO PONTOS VITÓRIAS

1Gabriel Medina (BRA) 62,490 3

2Julian Wilson (AUS) 51,450 2

3Filipe Toledo (BRA) 57,585 2

4Ítalo Ferreira (BRA) 43,070 3

5Jordy Smith (AFR) 36,440 0

6Owen Wright (AUS) 35,570 0

7Conner Coffin (EUA) 32,715 0

8Michel Bourez (TAH) 32,395 0

9Wade Carmichael (AUS) 31,915 0

10Kanoa Igarashi (JAP) 30,520 0

11Kolohe Andino (EUA) 27,600 0

12Mikey Wright (AUS) 27,275 0

13Willian Cardoso (BRA) 27,190 1

15Michael Rodrigues (BRA) 25,215 0

19Adriano De Souza (BRA) 22,925 0

21Yago Dora (BRA) 22,725 0