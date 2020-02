Primeira Feira da Cidadania do ano agita população do Pinheirinho

A primeira edição da Feira da Cidadania, da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, em 2020 promoveu diversos atendimentos sociais de graça no bairro Pinheirinho, em Curitiba. A ação encaminhou mais de 700 pessoas para vagas de empregos, e registrou cerca de 200 agendamentos para emissão da carteira de identidade nesta sexta-feira (07). “Ofertamos diversos serviços, de início 500 senhas para intermediação de vagas de emprego e depois aumentamos com mais 200 senhas para dar oportunidade a quem veio cedo em busca de emprego”, destacou o secretário Ney Leprevost.

A dona de casa Luciane da Silveira, moradora do bairro Pinheirinho, aproveitou o evento para fazer a primeira carteira de identidade e CPF de suas filhas. “O atendimento foi rápido, prático e de graça, pra população que acaba não tendo condição vale muito mesmo, pois tem muita gente, como eu, que estava tentando o agendamento há algum tempo e não estava conseguindo pela quantidade de gente. E hoje aqui na feira, finalmente consegui realizar este encaminhamento para emitir os documentos que minhas filhas precisam pra escola e pra vida”.

Valdirene Aparecida dos Santos, desempregada, estava desde a madrugada na fila em busca de uma vaga de emprego, e conseguiu. “Bati em muitas portas antes daqui e em nenhuma tive sorte. Cheguei aqui, desde a madrugada, na expectativa, mas consegui pegar a senha e tive a melhor notícia: consegui a vaga, valeu este empenho. Na situação que eu estou qualquer serviço vale, e hoje consegui uma vaga de auxiliar de cozinha na Risotolândia. O melhor ainda que é uma área que eu buscava e tinha experiência”.

“O maior programa social que um governo pode realizar é o estímulo à geração de empregos e é isso que nossa gestão faz, atraindo empresas parceiras e qualificando os trabalhadores. Nessa primeira feira muitas pessoas saíram empregadas e este é nosso foco, levar os serviços públicos para onde o povo está”, afirmou Leprevost.

DEMAIS SERVIÇOS – Vários outros atendimentos gratuitos estiveram à disposição, como inscrição ao CPF, informações sobre o Passe Livre (para pessoas com deficiência), reclamações sobre os direitos do consumidor (Procon), teste de glicemia (UniBrasil), aferição de pressão (Exército Brasileiro), serviços jurídicos (Tribunal de Justiça e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Curitiba), 40 cortes de cabelo masculino – período da manhã (Instituto Embelezze).

E mais: presença do Detran, Sanepar, Pastoral da Criança, Ônibus Lilás (100 exames de glicemia gratuitos e orientações sobre violência contra a mulher), cadastro e atendimento do Piá – o guia de serviços do Governo do Paraná (Celepar), atendimento e orientações para idosos (60+ e daí), ID Jovem (documento para jovens de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos, que dá direito a meia entrada e vagas gratuitas em transporte intermunicipal), cadastro e atendimento no Nota Paraná.

PRÓXIMA AÇÃO – A próxima Feira da Cidadania será no bairro Cajuru, em Curitiba, dia 6 de março.

AEN