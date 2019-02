Primeira edição deste ano do jantar harmonizado da Pantucci terá volta ao mundo dos vinhos

Seleção contará com cinco vinhos, um de cada país; um dos vinhos é considerado o rei da categoria no mundo

Na próxima terça-feira (26), acontece a primeira edição do ano do Jantar Harmonizado da Pantucci Trattoria. O restaurante, localizado no bairro Juvevê, oferecerá menu completo, com entrada, dois pratos principais e sobremesa, harmonizado com cinco vinhos especialmente selecionados para ocasião, sendo um verdadeiro passeio de volta do mundo dos vinhos, ao preço de R$ 190,00 + taxa de serviço. Os pratos, elaborados pelo chef Fernando Tulio, foram selecionados com exclusividade para o jantar.

A seleção de vinhos é assinada pelo sommelier Fábio Cardoso, que selecionou grandes rótulos de diversos países, proporcionando uma experiência única de sabor e conhecimento. Na recepção do jantar, os clientes serão agraciados com o vinho chileno La Playa Reserva Chardonnay. Para a entrada, a salada de peras com queijo Brie, amêndoas e molho de laranja será harmonizada com o vinho americano 14 Hands Hot to Trot. O primeiro prato principal será o bacalhau mantecato com nhoque à romana, que será harmonizado com o vinho da Nova Zelândia, Marlborough Sun Chardonnay. O segundo prato principal será o Mousse de Salmão envolto em massa folhada e molho de açafrão, que terá o vinho brasileiro Pizzato Legno Chardonnay na harmonização.

O jantar também irá contar com a degustação do vinho que é considerado o rei dos Chardonnay: o francês, da região da Borgonha, Domaine Guy Amiot Chassagne Montrachet. Fechando a noite, a sobremesa será Creme Brûllée de limão siciliano.

A recepção do jantar começa às 19h30 e o jantar começará a ser servido às 20h, sem tolerância de atrasos, para não comprometer a sequência dos pratos. As reservas podem ser feitas pelo telefone (41) 3205-3883.

Serviço:

Jantar Harmonizado Pantucci Trattoria

Dia 26 de fevereiro, terça-feira

Recepção: 19h30

Jantar: 20h (sem tolerância de atrasos, para não comprometer a sequência dos pratos)

R$190,00 por pessoa + taxa de serviço

Reservas pelo telefone (41) 3205-3883

Rua Barão de Guaraúna, 553 – Juvevê

www.pantuccitrattoria.com.br

Facebook e Instagram: @PantucciTrattoria

Menu

Recepção

La Playa Reserva Chardonnay (Chile)

Entrada

Salada de peras com queijo brie, amêndoas e molho de laranja

Harmonizado com: 14 Hands Hot to Trot (USA, Washington State)

1º prato

Bacalhau mantecato com nhoque à romana

Harmonizado com: Marlborough Sun Chardonnay (Nova Zelândia)

2º Prato

Mousse de Salmão envolto em massa folhada e molho de açafrão

Harmonizado com: Pizzato Legno Chardonnay (Brasil)

Domaine Guy Amiot Chassagne Montrachet (França/Borgonha)

Sobremesa

Creme Brûllée de limão siciliano