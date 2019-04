É inegável que assistir um jogo de sinuca em mesa padrão internacional é diferente, um show à parte. E o “mesão” faz sua estreia no calendário da Federação Paranaense de Sinuca de 2019 dias 12 e 13 de abril, no Santa Mônica Clube de Campo. São 32 vagas na disputa do “Individual de Snooker Six Reds”, que já está com inscrições abertas, com valor de R$ 100, para apenas 32 atletas.

Paralelamente, na mesa tradicional, será disputado o “Individual Sênior”, para atletas com 55 anos ou mais. São 32 competidores na Série Ouro e a inscrição tem valor de R$ 100. Na Série Prata participam o mesmo número de jogadores, mas a inscrição custa R$ 50.

Ao todo, a premiação em dinheiro prevista na etapa é de R$ 6.000, mais troféus para os três primeiros colocados e maior tacada, de todas as categorias e séries.

O evento tem início na sexta-feira (12) às 19h45 e segue no sábado (13) a partir de 9h45. Como já é tradição, a partir das 14h entra no ar a transmissão ao vivo na fanpage da Federação, @sinucapr. Mais informações no site www.fprsinuca.com.br.

Serviço

Individual de Snooker Six Reds e Individual Sênior

No Santa Mônica Clube de Campo

Dia 12, sexta-feira, a partir das 19h45

Dia 13, sábado, a partir das 14h

Premiação em dinheiro mais troféus

Entrada aberta ao público

Transmissão ao vivo pelo Facebook da entidade, sábado, a partir das 14h

Mais informações nas redes da Federação Paranaense de Sinuca, @sinucapr e no site www.fprsinuca.com.br.