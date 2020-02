PRF recupera 2 veículos roubados

Na madrugada de hoje (03) dois veículos roubados foram recuperados pela PRF no município de Laranjeiras do Su-Paraná. Os policiais abordaram o primeiro veículo, que era ocupado por duas pessoas, em frente a Unidade Operacional daquele município sendo que ao verificar os dados do veículo perceberam que se tratava de produto de roubo. Os ocupantes receberam voz de prisão e relataram que viajavam junto com outros dois veículos, uma caminhonete Toyota/Hilux e um VW/Gol.

Na sequência os agentes realizaram buscas na região e conseguiram, com o apoio da Polícia Militar, localizar os outros envolvidos sendo uma Toyota/Hilux de cor prata também roubada na mesma situação em Blumenau/SC e um veículo VW/Gol de cor preta que exercia o papel de batedor dos veículos produtos do roubo.

Cada veículo era ocupado por duas pessoas sendo que no total foram presos 4 homens e 2 mulheres, todos oriundos da cidade de Blumenau/SC. Eles não disseram qual seria o destino dos veículos.

Em contato telefônico com as vítimas elas relataram que foram rendidas na mesma situação no dia 31 de janeiro por duas pessoas na cidade de Blumenau/SC e que posteriormente foram levadas até a cidade de Gaspar/SC onde foram mantidas em cativeiro por um tempo e depois liberadas.

Os presos e os veículos foram encaminhados até a Polícia Civil de Laranjeiras do Sul/PR.