PRF prende homens ligados à milícia do RJ com armas e munições

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, na noite de sábado (1), três homens ligados a um dos principais grupos de milicianos que atuam no Rio de Janeiro. Com eles, foram apreendidos três pistolas, dez carregadores, munições, rádio transmissor, colete balístico, uniformes camuflados, touca ninja, seis celulares e R$ 23 mil.

O flagrante aconteceu no município de Seropédica, área sob influência da milícia, na região metropolitana. Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da 1ª Delegacia (Duque de Caxias) abordaram o trio na BR-465, a antiga Rio-São Paulo. O motorista estava foragido desde fevereiro do ano passado e possuía um mandado de prisão por associação criminosa. Ele é suspeito de torturar uma pessoa na Favela do Aço, em Santa Cruz, em 2015. A vítima estava prestes a ser executada, mas foi salva por agentes da Polícia Civil.

Os três homens presos na operação seriam integrantes da milícia conhecida como Bonde do Ecko, que atua explorando o controle de postos de combustíveis, transporte irregular, sinais clandestinos de internet e TV a cabo, venda de botijões de gás e extração de saibro. As informações são da assessoria de comunicação da PRF.

