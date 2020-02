PRF prende empresário envolvido em assalto a ônibus na Grande Curitiba

A Polícia Rodoviária Federal, em uma ação conjunta com outros órgãos de segurança pública, prendeu na manhã de sábado, 22, um empresário suspeito de ter participado da tentativa de assalto a um ônibus, no último dia 12, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba.

Na ocasião, três bandidos morreram após um dos passageiros, que estava armado, reagir ao crime.

O suspeito investigado, de 37 anos de idade, foi preso em um imóvel comercial de sua propriedade, às margens da BR-116. Ele era um dos dois alvos de mandados de prisão preventiva, expedidos pela Vara Criminal de Campina Grande do Sul.

Ele já havia sido preso pela PRF há cerca de seis anos, em 2014, por receptação de cargas roubadas, durante a Operação Mirante da Campina.

O segundo alvo de mandado de prisão, sobrinho do homem detido, ainda segue foragido.

Tio e sobrinho aparecem em imagens captadas pelas câmeras de segurança do Hospital Angelina Caron, horas após o assalto.

O sobrinho, que sofreu uma fratura no braço, no dia do assalto e não foi localizado na manhã deste sábado, 22, já foi reconhecido por algumas das vítimas da tentativa de roubo. Ele contou com a ajuda do tio também durante o resgate e fuga do local do crime.

Agentes da PRF, da Guarda Municipal de Campina Grande do Sul, da Polícia Civil e da Polícia Militar participaram das ações que levaram à identificação da dupla envolvida na tentativa frustrada de assalto.

A área de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, de forma integrada com os demais órgãos policiais, segue trabalhando para identificar e prender outras quadrilhas envolvidas em assaltos a ônibus no estado. Quem tiver eventuais informações sobre os envolvidos nesse tipo de crime, pode fazer denúncias, inclusive de forma anônima, através do telefone 191.

Com informações e fotos da Agência PRF