PRF prende dois caçadores e apreende 5 espingardas na BR 470

Policiais rodoviários federais apreenderam 5 espingardas de caça, vários cartuchos, uma ave abatida (jacu) e prendeu dois homens em São Cristóvão do Sul, na BR 470, no domingo, dia 2 de janeiro.

Os PRFs realizavam ronda na região e determinaram a parada de uma Parati com 4 homens. O motorista afirmou que não estava com os documentos pessoais e nem do veículo. Os policiais viram vários cachorros (7) no porta malas e decidiram realizar uma fiscalização minuciosa no veículo, momento em que encontraram as armas de caça, cartuchos e uma ave nativa (jacu) abatido.