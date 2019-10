A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com a Polícia Militar de Guaíra, realizou na manhã de segunda-feira (29), em Guaíra, a apreensão de um bitrem carregado de cigarros contrabandeados do Paraguai.

As equipes policiais, por volta das 06 horas, localizaram o veículo de carga estacionado sobre a via no perímetro urbano da cidade. O condutor teria abandonado o veículo ao avistar as viaturas policiais.

De posse da descrição do condutor, as equipes policiais iniciaram as buscas na região e localizaram e detiveram o condutor, morador de Mundo Novo-MS.

Na vistoria ao veículo, os agentes encontraram cerca de 600 mil carteiras de cigarro contrabandeados do Paraguai. A carga seria avaliada em R$ 3 milhões.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra.