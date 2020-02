PRF e PM apreende cerca de uma tonelada de maconha

Ação conjunta entre as duas forças de segurança faz parte do programa Em Frente Brasil, capitaneado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública com o objetivo de reduzir os crimes violentos por meio de ações integradas entre a União, estados e municípios.

A Polícia Rodoviária Federal, com apoio da Polícia Militar, apreendeu aproximadamente uma tonelada de maconha na tarde do último sábado (08) na BR 153, em Hidrolândia, na região metropolitana de Goiânia.

Tudo começou quando agentes da PRF abordaram um caminhão que transportava garrafas descartáveis e, durante a fiscalização, notaram bastante nervosismo por parte do motorista, que prestava informações contraditórias. Diante da suspeita, a PRF solicitou apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar que imediatamente enviou o apoio, inclusive com cães farejadores.

Escondida em meio a carga de garrafas pet, os policiais encontraram aproximadamente uma tonelada de maconha na carreta. O motorista, de 46 anos, informou que saiu de Ponta Porã/MS com destino a Fortaleza/CE e não tinha conhecimento que o entorpecente estava no meio da carga.

Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Hidrolândia.