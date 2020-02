PRF apreende mais de meia tonelada de cocaína no Sertão de Alagoas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de meia tonelada de cocaína na noite da ultima sexta, na BR 423 em Canapi. Droga era transportada em veículo de carga. Um homem de 35 anos foi preso.

Passava das 21h30 quando os policiais rodoviários federais receberam uma denúncia de que o motorista de uma carreta branca trafegava próximo a Unidade Operacional de Polícia do Carié e apresentava sinais de nervosismo. O informante estava desconfiado de que o veículo havia sido roubado.

De imediato, os PRFs solicitaram apoio do 9º Batalhão de Polícia Militar de Delmiro Gouveia para fazer a abordagem ao veículo. Ele foi parado no km 36 da BR 423. Após algumas consultas, os agentes solicitaram que o motorista, natural de Curitiba, se deslocasse junto com a equipe à UOP do Carié, para uma melhor fiscalização.

Já no local o homem começou a mostrar nervosismo. Ele afirmou que trabalhava há algum tempo com fretes, que o veículo pertencia a sua esposa e que estava carregando madeira, apresentando assim notas fiscais do produto. No entanto, ao vistoriar a carga, os agentes descobriram caixas de papelão entre a carga. Dentro delas foram encontrados 520 tabletes de cocaína, totalizando 560 quilos da droga. O material apreendido seria entregue em Campina Grande, na Paraíba, e em Natal, no Rio Grande do Norte.

Com o traficante os PRFs encontraram uma quantia aproximada de R$3.800, e entre as cédulas de dinheiro haviam sete notas falsas. Ele e toda cocaína apreendida foram entregues na Polícia Federal, em Maceió. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

Durante toda a ocorrência a Polícia Rodoviária Federal contou com apoio do 9° Batalhão da Polícia Militar de Delmiro Gouveia.