PRF apreende mais de 30 quilos de haxixe em Betim-MG

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 61 tabletes de haxixe durante abordagem no dia 10 de fevereiro, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

A droga foi apreendida durante fiscalização de rotina no km 499 da BR 381. Os policiais deram ordem de parada a uma caminhonete Saveiro e, diante do intenso nervosismo do condutor, de 28 anos, foi realizada busca minuciosa no veículo.

Ao vistoriaram o automóvel, os policiais encontraram compartimentos ocultos no interior da lataria e embaixo dos bancos. Neles, foram encontrados os 61 tabletes de haxixe, pesando 33,675 quilos do entorpecente.

O condutor foi detido por tráfico de drogas. Ele informou que pegou a droga no Paraguai e a levaria a um posto de combustíveis, em Belo Horizonte. A caminhonete foi apreendida.

A ocorrência foi finalizada e a droga encaminhada para a Polícia Federal, em Belo Horizonte.