PRF apreende 855 kg de camarão contrabandeado em Mafra

Policiais rodoviários federais apreenderam 855 kg de camarão contrabandeado em Mafra, na BR 116, na madrugada de sábado. Os policiais realizavam ronda na região quando viram uma caminhonete Fiat Strada de Barracão/PR transitando e decidiram abordar o veículo.

Durante a fiscalização os policiais constataram que o motorista (27 anos), natural do Paraná, já tinha sido preso em dezembro/2019 por estar transitando com veículo clonado. Por tal razão os policiais decidiram fazer uma fiscalização minuciosa no veículo. A caminhonete não apresentava qualquer problema, mas os policiais encontraram a carga de camarão argentino sendo transportada sem refrigeração, sem autorização da vigilância sanitária do Brasil e sem documentação de importação.