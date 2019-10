Neste ano, 1.702 presos do Depen (Departamento Penitenciário do Paraná, se inscreveram para fazer o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Eles devem fazer o ENEM-PPL (Para Privados de Liberdade).

O exame deve acontecer nos dias 10 e 11 de dezembro e será aplicado em 28 unidades vinculadas ao Depen entre penitenciárias, cadeias públicas, entre outros tipos de unidades.

As provas do ENEM-PPL têm o mesmo nível de dificuldade do ENEM regular. A diferença é que a aplicação nas unidades prisionais é posterior e ocorre em dias úteis.

O exame, que tem participação voluntária e gratuita dos presos, é constituído de redação em Língua Portuguesa e mais quatro provas objetivas, cada um com 45 questões de múltipla escolha. No segundo dia é o momento de os candidatos testarem os conhecimentos em Ciências da Natureza e Matemática.