A imprensa estatal da Coreia do Norte criticou os Estados Unidos (EUA) por continuar a impor sanções econômicas ao país. Os veículos de comunicação citam o líder norte-coreano, Kim Jong Un, que teria dito que a dor causada pelos EUA e outras forças hostis agora se transformou em raiva.

Na edição de ontem, o Rodong Sinmun, jornal do Partido dos Trabalhadores, que governa o país, publicou reportagem segundo a qual Kim teria inspecionado o canteiro de obras para a construção de uma nova cidade.

Kim teria dito que os norte-coreanos se tornaram mais fortes e aprenderam como vencer, apesar de enfrentarem uma batalha difícil devido às persistentes sanções impostas por forças hostis. Ele apelou à população a reconstruir a economia do país com suas próprias forças.

Kim mencionou os EUA pela primeira vez desde a realização de negociações em nível de trabalho entre Washington e Pyongyang. Os dois países trataram, neste mês, da desnuclearização da Coreia do Norte. Após as negociações, a Coreia do Norte criticou os EUA por manterem postura convencional.