Na semana em que o governo brasileiro anunciou que planeja estimular concessões de microcrédito, a presidente mundial do banco espanhol Santander, Ana Botín, fez uma viagem de três dias pelo Brasil para ver de perto o avanço do braço local da instituição, em especial, nesta área.

O Santander Brasil é o segundo maior banco em número de clientes nessa linha, que tem juros controlados pelo governo e é direcionada a famílias de baixa renda ou pequenas empresas.

Em evento no Palácio do Planalto na segunda-feira (11), o governo anunciou que planeja aumentar o incentivo ao microcrédito. Por regulação, os bancos são obrigados a destinar 0,2% do dinheiro captado em depósitos de clientes. O governo antecipou que vai elevar esse percentual, mas ainda não informou qual deve ser o novo patamar. A medida depende de aval do CMN (Conselho Monetário Nacional).

Enquanto outros presidentes de bancos brasileiros, como Otavio de Lazari (Bradesco) e Candido Bracher (Itaú), acompanhavam a cerimônia em Brasília, Botín visitava Fortaleza acompanhada do presidente do banco no Brasil, Sérgio Rial. Na capital cearense, ela passeou pela orla, conversando com vendedores de frutas e pescadores. Conheceu regiões de comércio em bairros da cidade, acompanhada de profissionais que atuam no microcrédito do banco.

O maior operador do microcrédito no país é o BNB (Banco do Nordeste do Brasil), que tem sede na mesma Fortaleza. O BNB tem dois milhões de clientes no microcrédito, e o Santander, 500 mil.

Já na terça (14), a banqueira foi ao centro da capital paulista. Visitou a sede da Bolsa brasileira, a B3, e também o edifício Altino Arantes, a Torre do Banespa.

O prédio é propriedade do Santander desde que o espanhol comprou o antigo Banespa. Recentemente, foi reformado e convertido em um centro multicultural sob o nome Farol Santander.

Botín registrou momentos de sua viagem no Instagram, em Stories e fotos, e também no LinkedIn. No mais recente registro, ela aparece ao lado de Rial atrás do balcão do Bar do Cofre, no subsolo do Farol.

Depois de drinks e de um encontro com mais de mil funcionários na sede brasileira do banco, Botín deixou o Brasil rumo à Argentina nesta quarta-feira (13), onde o Santander também têm operação.

Procurado, o Santander Brasil não quis comentar.