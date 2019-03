Presidente já está envolvido na reforma, diz secretário da Previdência

O secretário da Previdência, Rogério Marinho, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro está comprometido com a reforma da Previdência, numa tentativa de dissipar o mal-estar provocado pela troca de declarações inflamadas entre Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM).

“O presidente já esta envolvido [na reforma]. Ele tem repetido, reiterado, reafirmado seu compromisso com o projeto e não há por que duvidar da sua posição”, disse Marinho. “Ele tem dito de maneira enfática a necessidade de todos estarmos nesse processo e tem liderado [a reforma] dentro do governo.”

Após encontro com prefeitos na FNP (Frente Nacional dos Prefeitos), em Brasília, o secretário disse que o presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), Felipe Francischini (PSL-PR), lhe assegurou que indicará o relator na comissão ainda nesta semana.

Se isso acontecer, o atraso na tramitação da reforma, previsto depois da troca de farpas entre Bolsonaro e Maia, pode não ocorrer.

No encontro, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), chegou a sugerir que Guedes assumisse parte da articulação política da reforma, em nome do governo, dada a insatisfação da classe política com os atuais interlocutores.

Marinho, entanto, negou a mudança de planos.

“É natural que o ministro Guedes possa falar e defender a proposta e ter articulação com agentes públicos. Mas não houve mudança de percurso”, afirmou.

“A articulação política é com a Casa Civil, com o ministro Onyx Lorenzoni e com os líderes do governo no Congresso”, disse.