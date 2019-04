O Santos segue trabalhando para reforçar o elenco para a temporada de 2019. Após a derrota por 2 a 1 para o Corinthians na tarde deste domingo (31), o presidente José Carlos Peres falou sobre a situação da negociação com o volante Jobson, do Red Bull Brasil, e revelou interesse pelo atacante Morato, do Ituano.

O mandatário santista aguarda um desfecho das negociações por Jobson nas próximas horas. O Peixe monitora o volante desde o início do Campeonato Paulista, e o jogador já deixou claro para pessoas próximas que quer ser comandado por Jorge Sampaoli.

“Estamos negociando. Nas próximas horas teremos um desfecho”, limitou-se a dizer.

Além da negociação com o volante, Peres ainda disse que ainda irá conversar com o técnico Jorge Sampaoli sobre o atacante Morato, que pode vir para ocupar a lacuna que o elenco tem na posição de centroavante.

“Preciso conversar com o nosso treinador, ele que determina. Não adianta contratar e o técnico não escalar. (Morato) é um jogador que interessa. Já falo dele desde o jogo contra o Santos. Não chegamos a procurar, estamos focados na semifinal, mas se ele falar que quer, vamos atrás. Sem dúvida”, disse.

Recentemente, o presidente santista havia dito que buscaria a contratação de dois camisas 9 para fechar o elenco e que negociava com um jogador no Brasil e outro no exterior. A janela para contratações internacionais vai até o próximo dia 3.