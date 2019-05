Imagine Lionel Messi jogando até os 45 anos? Pois o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, brincou sobre a possibilidade em uma entrevista publicada pelo jornal “The Guardian”. Sem ter ideia de quantos anos mais o craque pode atuar, ele disse que gostaria de vê-lo no clube o máximo de tempo possível

“Ele pode até jogar até os 45 anos, quem sabe? Sabemos que ele vai jogar três, quatro, cinco anos a mais, não sabemos quantos – quantos ele quiser”, disse Bartomeu, que já considerou a possibilidade de oferecer um contrato vitalício ao jogador que atualmente tem 31 anos.

Bartomeu, porém, sabe que ter Messi atuando pelo Barcelona por mais 14 anos é apenas um sonho. Por isso, como tem repetido em diversas entrevistas, tem pensado em contratações que possam ser a base de um novo time sem o argentino. Mas, enquanto isso, ele quer que os jovens aproveitem a presença de Messi.

“Estamos nos preparando: jogadores como (Ousmane) Dembélé, (Clément) Lenglet, Arthur estão lá para construir um time para quando Messi parar de jogar, mas eu ainda vejo isso muito longe. Eu não acho que esse dia esteja próximo. E dizemos aos jogadores que jogam e treinam com ele: ‘Aproveite ao máximo cada minuto'”, disse.

Messi mais uma vez brilhou durante a semana ao marcar dois gols na vitória do Barcelona por 3 a 0 sobre o Liverpool, na Liga dos Campeões. Os dois times voltam a se enfrentar na terça-feira, no Anfield Road.