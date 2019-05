Em um evento muito bem prestigiado, o novo presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, falou sobre a empresa e suas transformações de mercado no Estrela ADVB, um dos principais encontros da associação, que promove um bate-papo sobre diversos temas pertinentes ao mundo dos negócios. O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira (29), e contou com a presença de mais de 200 importantes profissionais paranaenses.

Meeting de Gestão Legal e Marketing Jurídico em julho

Assuntos como marketing jurídico digital, planejamento estratégico, controladoria jurídico, finanças, gestão de pessoas e serviços jurídicos estão na pauta do 2˚ Meeting de Gestão Legal e Marketing Jurídico, que acontecerá nos dias 02 e 03 de julho, em Curitiba. Tendo como local o ISAE-FGV (Av. Visconde de Guarapuava, 2943) o evento, com vagas limitadas, tem como público alvo advogados, gestores e sócios de escritórios de advocacia.

Realizado pela In Company – Projetos de Marketing Jurídico e Radar – Gestão para Advogados, o evento é voltado para advogados, gestores e sócios de escritórios de advocacia, estabelecidos ou recém abertos, que queiram aprender e se atualizar acerca de tendências estratégicas de integração das áreas de planejamento, gestão, finanças e marketing digital. As inscrições podem ser feitas no link https://bit.ly/2JSHiJr.

Tendência

Em entrevista para o espaço CAPITAL & NEGÓCIO, no Diário Indústria & Comércio, o head-sócio fundador da In Company, Alexandre Teixeira, destacou que há várias mudanças por vir na forma como profissionais de todas as áreas lidarão com o marketing digital.

Segundo ele, “no marketing jurídico, todas essas tendências devem ser observadas ainda mais de perto, pois devem ser alinhadas com as diretrizes da publicidade advocatícia (estabelecidas pelo Código de Ética e Disciplina da OAB) e também com uma outra realidade: a necessidade de os escritórios de advocacia se reestruturarem internamente para que todos os departamentos e serviços sejam integrados. Essa integração estratégica deverá deixar de ser tendência e se tornar regra.”

Mais adiante Alexandre Teixeira, salienta que “planejamento, gestão, finanças e marketing, isoladamente, continuam sendo fundamentais para o sucesso na advocacia. Porém, no mundo de hoje, é fundamental que os escritórios se orientem por uma visão sistêmica dessas áreas. Todo advogado precisa ser um pouco gestor, controlador de finanças, gestor de pessoas e profissional de marketing – ou, ao menos, ter conhecimentos suficientes sobre esses assuntos para saber o que buscar ao contratar empresas que farão esses serviços.”

Teória e prática

Segundo os realizadores do Meeting, o objetivo do evento é proporcionar conteúdo prático e de qualidade para ajudar escritórios a conquistar melhores resultados em sua advocacia.

Durante os 2 dias de evento, os participantes terão acesso a 5 aulas teóricas e 3 aulas práticas ministradas por advogados, consultores em gestão jurídica, especialistas em marketing jurídico e autores de livros sobre os assuntos abordados, que compartilharão conhecimentos e experiências pessoais das suas vivências em escritórios próprios e no assessoramento e treinamento de advogados.

As atividades práticas ensinarão sobre precificação, identificação de lucro por contrato, implementação de ferramentas de marketing digital; entre outras temáticas. Além disso, o primeiro dia do evento contará ainda com um painel composto por representantes dos escritórios René Dotti, Célio Neto, Casillo Advogados, Kuster Machado e Andersen Balão.

Ouro Fino com reconhecimento internacional

A Ouro Fino, instituição especializada no envase e distribuição de água mineral natural desde 1898, foi prestigiada pela Latin American Quality Institute (LAQI) com o Selo de Qualidade Silver pelas iniciativas existentes para a gestão empresarial bem-sucedida da empresa paranaense. A cerimônia de entrega do Prêmio Empresa Brasileira do Ano 2019 aconteceu no dia 14 de maio, em São Paulo.

O CEO da Ouro Fino, Marcelo Marques, cita a importância do reconhecimento da Latin American Quality Institute. “Conquistar a chancela de uma organização internacional reforça a gestão pela excelência das Águas Ouro Fino e as estratégias de inovação que adotamos. A Ouro Fino está constantemente em busca da melhoria dos seus processos e gestão. O reconhecimento atesta a nossa responsabilidade socioambiental e a excelência da gestão estratégica adotada.”

Em novembro de 2018, a empresa paranaense recebeu os prêmios à gestão de Marcelo Henrique Marques, Quality Assurance Manager (Gerente de Garantia da Qualidade), entregue à Marina Tibisay Blanco Smith e Marketing & Branding – Manager and Leader(Marketing e Branding) para Jaqueline Kolberg. No mesmo evento, a Ouro Fino recebeu ainda a Global Quality Certification pelo seu desempenho e liderança que cumpre os critérios da LAQI.

A Latin American Quality Institute é uma organização privada sem fins lucrativos, fundada na Cidade do Panamá no ano de 2001. Seu principal objetivo é o incentivo e apoio à competitividade das empresas e organizações latino-americanas. É qualificada como a instituição mais ampla no que se refere ao desenvolvimento de normas e padrões de qualidade na América Latina e uma das mais importantes do gênero no mundo.

Segurança cibernética terá fórum em Curitiba

Fraude, extorsão, clonagem de documentos e invasão de plataformas digitais estão entre os mais variados crimes cibernéticos. Para apresentar as novas práticas e tecnologias de proteção aos usuários, nos dias 25 e 26 de junho acontece o Fórum Internacional sobre Segurança Cibernética – CyberSec 2019, no Campus da Indústria da Fiep, em Curitiba. O evento reunirá especialistas do Brasil e do mundo para discutir os desafios e apresentar as soluções já existentes no mercado.

O presidente da Paraná Metrologia, promotora do evento, Celso Kloss, explica que o Fórum foi planejado para técnicos e gestores de departamentos de Tecnologia da Informação e e-commerce e, para isso, foram selecionados especialistas de referência na área. “Esse é um assunto muito relevante para sociedade hoje e, portanto, traremos grandes nomes e instituições que vêm investindo em segurança cibernética incessantemente”, revela. “Abordaremos os aspectos jurídicos (Lei Geral de Proteção de Dados), IoT/SCADA, Blockchain, análise de malware e desenvolvimento de software, criptografia e biometria, mercado de tecnologia e formação profissional, reunindo profissionais de alto escalão, militares, governo, academia, indústria, diretores, gerentes e analistas de Tecnologia da Informação, especialistas em segurança apresentadas por especialistas nacionais e internacionais”, complementa.

Criada a Câmara de Comércio Asiática

Foi lançada, em Curitiba, a Câmara de Comércio Asiática que simultaneamente empossou sua diretoria durante evento realizado no auditório do Sinduscon. O evento foi aberto pelo Diretor Jurídico da entidade, advogado Heroldes Bahr Neto, um dos grandes incentivadores da criação da Câmara, somado a inúmeros empresários. Segundo ele, um dos focos vai ser o turismo, mas “as oportunidades de intercâmbio com a Ásia são as mais variadas, inúmeras, basta arregaçarmos as mangas, identificá-las e fazer acontecer”, salientou Bahr Neto.

Na sequência falou o empresário Alphonse Voigt, cofundador da empresa curitibana EBANX, que processa pagamentos para sites internacionais. Em 2018, a empresa foi responsável por transacionar 7 bilhões de reais pela internet, sendo 40% desses negócios feitos diretamente com o mercado asiático.

Já Chang, Tsung-Che, Cônsul Geral de Taiwan e Diretor Superintendente do escritório econômico e cultural de Taipei no Brasil, elogiou a iniciativa de instalar uma Câmara Asiática no Brasil, com uma visão diferenciada. Segundo Tsung-Cheque, a Ásia não é apenas a China, que atualmente apresenta instabilidade política.

Discursando em inglês, a Diretora da TAITRA – Taiwan Trade Center, Brazil, Raquel Hsiu Ling Lu, explicou que Taiwan é um dos países mais inovadores em tecnologia atualmente e tem sido um dos principais responsáveis pela comunicação com as maiores marcas do mundo. Salientou ainda a expertise do país nas áreas de inteligência artificial e comércio vinculado à internet. “A aproximação e esse laço criado com o Brasil é de maior importância, visto que Taiwan pode trazer ao Brasil toda essa tecnologia. Temos um escritório em São Paulo há mais de 30 anos e todos os anos convidamos cerca de 250 empresas para visitarem Taiwan, entenderem um pouco mais do nosso comércio e estabeleceram relações com o Brasil. Agora, com a criação da Câmara de Comércio, esse trabalho será ainda mais intensificado”, afirmou Rachel.

Enquanto isso o empresário Yao Peng Huang, presidente da Câmara de Comércio Asiática, agradeceu a presença de autoridades, de todos os presentes e salientou a necessidade de uma maior interação do Brasil com o Sul da Ásia, em especial com Taiwan. Colocou-se à disposição de todos e afirmou que não vai poupar esforços, nem trabalho para o desenvolvimento da Câmara e de todos os negócios e empresas envolvidas.

Allez Invest tem novo sócio

O economista Thiago Muradas é o novo sócio da Allez Invest. Ele chega para completar o time, que atualmente conta com mais cinco sócios, e fará assessoria de carteiras de investimentos. Muradas ingressa na assessoria financeira após iniciar a sua carreira em uma empresa do setor de agronegócios. Aos 22 anos, já conhece o mercado financeiro, e a sua necessidade de estar preparado para os diferentes cenários econômicos. “Estar na Allez Invest é um grande desafio, visto que é uma empresa que cresce consideravelmente a cada mês. O mundo dos investimentos é imenso, e conhecer a necessidade e planos de cada cliente, e entender quais as melhores opções para cada um dos investidores, são os diferenciais para obter sucesso no setor”, destaca Thiago que é economista formado pela Universidade Positivo. Atualmente cursa pós-graduação em finanças na Insper SP. Iniciou sua carreira em empresas no setor de agronegócios. A Allez Invest é uma boutique de soluções de investimentos no Brasil e no exterior. Com sede em Curitiba , é credenciada à XP Investimentos, a maior corretora de valores e títulos mobiliários da América Latina, oferece um modelo de assessoria financeira exclusiva, compreensiva e completamente personalizada para seletos clientes.

Inovação e tendências do varejo

Os temas que marcaram a última edição do Café com Mídia, realizado recentemente no Teatro EBANX Regina Vogue, no Shopping Estação foram Inovação e tendências do varejo. O evento realizado pelo Grupo de Mídia do Paraná promoveu a troca de ideias entre agências de publicidade e profissionais do segmento, em parceria com o time de Mídia da brMalls – empresa líder no setor de shopping center na América Latina, incluindo o Shopping Curitiba, Shopping Estação, Catuaí Londrina, Catuaí Maringá e Londrina Norte Shopping.

A sócia-diretora da agência Mais que Isso, Patrícia Rodrigues, fez uma apresentação sobre o cenário atual do mercado de varejo e abordou os desafios e as tendências do segmento que passa por importantes transformações conceituais e práticas.

“Se não entendermos que o consumidor mudou, criou um novo mindset, vamos enxergar as mudanças como um colapso quando, na verdade, não são”, afirmou Patrícia. Para a executiva, o relacionamento é um dos pontos principais do varejo. “Divido o relacionamento em três partes fundamentais: a relevância, que nos faz pensar em como nosso negócio fala com o cliente; o cuidado, que nos faz pensar de forma colaborativa; e a experiência, que transforma o ‘preciso ir’ em ‘desejo ir’”, concluiu. A gerente de Mídia da brMalls, Juliana Boyd, ressaltou a importância dos temas. “O que a Patrícia trouxe para perto do mercado é algo que vivemos no dia a dia. A palestra nos conectou com nosso universo e mostrou caminhos ainda mais interessantes”, comentou.

Fazendo negócios com o Reino Unido

No próximo dia de 12 de junho, a especialista Flavia Franco de Oliveira, vai ministrar palestra com o tema “Fazendo negócios com o Reino Unido: Comércio e Investimentos” , dujrante café da manhã (8h30min) na sede da Associação Comercial do Paraná, localizada na rua XV de Novembro, 621, 8º andar. Flávia é Head Investment Brasil e Vice-Head Investimento Estrangeiro Direto para a América Latina e Caribe do Departamento de Comércio Internacional (DIT) no Consulado Geral Britânico em São Paulo. Experiência em Business Intelligence, Marketing Estratégico e Pesquisa Global de Mercado. Graduado em Gestão de Negócios e Mestre em Negócios Internacionais e Economia pela Universidade de Aalborg na Dinamarca.