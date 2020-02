Presidente da Câmara dos EUA rasga discurso de Trump

Ao fim do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre Estado da União no Congresso do país, na terça-feira (4), a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, rasgou uma cópia do pronunciamento que recebeu do republicano.

Assim que Trump chegou ao púlpito da Câmara, ele quebrou o protocolo ao cumprimentar apenas o vice-presidente do país, Mike Pence, e ignorou a democrata, que havia lhe estendido a mão.

Responsável pela abertura do processo de impeachment de Trump, Pelosi ficou sentada atrás do chefe de Estado durante todo o tradicional pronunciamento anual, ao qual acompanhou franzindo a testa e rindo de forma incrédula durante vários trechos.

Ao fim da fala de Trump, enquanto ele era aplaudido, Pelosi se levantou e rasgou diante de todos o que seria uma cópia do discurso.